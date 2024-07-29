На Херсонщині 11 поранених, з них троє дітей, – понівечено коледж, дитячий майданчик, будинки

На Херсонщині 11 поранених, з них троє дітей, за минулу добу. У Херсоні і області багато руйнувань.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передають «Новини України – НСН».

За останню добу армія країни-агресора Росії обстріляла понад 20 населених пунктів у Херсонській області.

Під вогнем були Золота Балка, Приозерне, Комишани, Садове, Тягинка, Одрадокам’янка, Антонівка, Михайлівка, Микільське, Велетенське, Хрещенівка, Широка Балка, Нова Кубань, Львівське, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське, Берислав, Брускинське, Новоберислав і місто Херсон.

За даними Прокудіна, російські військові поцілили в житло та об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, чотири багатоповерхівки та 58 приватних будинків, освітню установу, “пункт незламності”, дитячий майданчик і магазин, також пошкоджено господарські та складські приміщення, гаражі й приватний транспорт.

На Херсонщині 11 поранених, з них троє дітей

Через російську агресію 11 людей дістали поранення, з них – троє дітей, – ідеться у дописі голови ОВА

28 липня Прокудін повідомляв, що діти постраждали під час обстрілу селища Комишани – це 10-річна дівчинка та хлопчики 15 і 16 років

Також Прокудін показав, як виглядає коледж у центрі Херсона, який опинився під ударом окупантів. Тут спалахнула пожежа. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

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