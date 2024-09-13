На Херсонщині окупанти вбили людину, ще 10 поранили за минулу добу.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Херсонську ОВА і прокуратуру.

На Херсонщині окупанти вбили людину, ще 10 поранили

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Архангельське, Берислав, Веселе, Новодмитрівка, Монастирське, Томина Балка, Кізомис, Комишани, Станіслав, Садове, Степове, Одрадокам’янка, Золота Балка, Червоний Маяк, Придніпровське, Трудолюбівка та місто Херсон.

російські військові поцілили в територію агропідприємства, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 – дістали поранення.

Подробиці від прокуратури

У прокуратурі озвучили деталі деяких обстрілів.

За даними слідства, 12 вересня російські військові з артилерії обстріляли Томину Балку. Травми отримав 51-річний місцевий житель.

О 10:30 окупанти вкрили вогнем Станіслав. Постраждала 76-річна жінка, їй діагностовано мінно-вибухову травму, часткову ампутацію стопи, поранення.

Також через артилерійський обстріл Комишан постраждало троє цивільних. 75-річну жінку госпіталізовано, а 56-річному чоловіку та 49-річній жінці медичну допомогу надано на місці.

Окрім того, військові рф атакували дронами Новодмитрівку та Одрокам’янку. У першому населеному пункті тяжкі поранення отримав 54-річний чоловік. Вибухову травму та поранення кінцівок дістала 58-річна жінка.

У другому – постраждало ще двоє жінок 52 та 54 років.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

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