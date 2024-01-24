На Херсонщині четверо загиблих за добу 23 січня внаслідок ворожих обстрілів, ще шість людей поранено. Про це НСН повідомляє з посиланням на прокуратуру, ОВА і МВА.

За минулу добу 23 січня військові російської окупаційної армії випустили 524 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації по території правобережної Херсонщини.

Як повідомили в пресслужбі Херсонської МВА, за минулу добу 17 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 80 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці та Садовому.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу один чоловік загинув, ще три цивільні людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всім травмованим надана медична допомога.

Російська армія вбила жителя Корабельного району Херсона. Біля під’їзду будинку смертельні поранення отримав 70-річний чоловік.

Також, як повідомляють в Херсонській ОВА, російська авіація атакувала село Саблуківка. Поцілили по житловому будинку, в якому перебували люди. Оселя – вщент зруйнована. відомо про двох загиблих місцевих жителів.

На місці удару загинув чоловік. Рятувальники дістали з-під завалів тяжкопоранену 47-річну жінку. На жаль, її серце зупинилося дорогою до лікарні.

Ввечері на населені пункти Бериславського району окупанти скинули шість керованих авіабомб. Один з “прильотів” був по житловому будинку у селі Шляхове. Під час рятувальної операції з-під завалів дістали тіло загиблої жінки, 1963 року народження.

Також повідомляється, що під час обстрілів регіону окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад й територію заводу у Бериславі.

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