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На Херсонщині 10 поранених і один загиблий за добу

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На Херсонщині 10 поранених і один загиблий за добу

На Херсонщині 10 поранених і один загиблий за добу  внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомляють в Херсонській ОВА, передає НСН.

Херсонська область в Україні зазнала 99 обстрілів з боку російських військ, в результаті чого одна людина загинула і 10 отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Постраждали житлові квартали, два навчальні заклади, об’єкт критичної інфраструктури та склад.

За минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд – написав начальник ОВА Олександр Прокудін у Телеграмі

Російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; два навчальні заклади; об’єкт критичної інфраструктури та склад у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 – дістали поранення, – повідомив Прокудін

Ще новини України: На Херсонщині четверо загиблих за добу 23 січня внаслідок ворожих обстрілів

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