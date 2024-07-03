На Харківщині від початку доби вже один загиблий і 4 постраждалих від ворожих атак

На Харківщині не вщухають ворожі обстріли. Внаслідок російських атак вночі і рано вранці 3 липня тут є жертва і поранені.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Харківську ОВА і прокуратуру.

За даними прокуратури, 3 липня близько 4:40 війська рф завдали авіаудари по центральній частині селища Борова Ізюмського району. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, магазини та адміністративну будівлю.

Загинув 48-річний чоловік: його тіло дістали з-під завалів будинку.

75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, у чоловіка 50 років — поранення.

Також сьогодні орієнтовно о 2:05 зс рф завдали ракетні удари по с. Руська Лозова Дергачівської ТГ. Отримали поранення 65-річна жінка та 80-річний чоловік. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-400.

Наслідки обстрілів Харківщини 3 липня вночі і вранці: фото

Обстріли на Харківщині вчора

За вчора на Харківщині ворог поранив 6 людей, серед них 2 дітей.

16:12 — 16:59 м. Харків, Індустріальний р-н, влучання в підприємство. Від вибухової хвилі постраждали дві жінки, а також 15-річний хлопець та дівчина 12 років.

16:00 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове, дачний кооператив. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 3га.

15:55 Куп’янський р-н., Шевченківська ТГ, с. Шевченкове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будинок.

13:30 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, с. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

11:50 Куп’янський р-н., Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

10:30 Харківський район, Дергачівська громада, с. Малі Проходи. Внаслідок обстрілу КАБ постраждав чоловік.

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