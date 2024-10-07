На Харківщині окупанти вбили людину і поранили ще 7 – серед них дитина

На Харківщині окупанти вбили людину і поранили ще сімох – серед них дитина. Є руйнування і сталися пожежі.

Про це повідомляє Харківська ОВА, передають «Новини України – НСН».

На Харківщині окупанти продовжують терор – подробиці

Протягом минулої доби та вночі, 7 жовтня, росіяни обстріляли чотири райони Харківської області, зокрема й Харків, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. На жаль, внаслідок ворожих ударів постраждали сім людей, ще один мирний житель – загинув.

Зокрема, вночі росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова, де горів один гектар хвойної підстилки, гілля та дерева. У Золочеві Богодухівського району ворог пошкодив приватну автівку.

Крім того, вночі обстрілу зазнало село Митрофанівка Куп’янського району. Там постраждала 73-річна жінка.

Напередодні, під ворожим вогнем опинилися населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп’янського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілу за допомогою FPV-дрона загинув 57-річний чоловік. Поранення дістали:

чоловіки 50, 54, 40 та 68 років;

жінка 51 року;

підліток 16 років.

Протягом доби ворог у Харківській області пошкодив будинки, господарчі споруди та лінію електропередач. Сталися пожежі на відкритих територіях – горіла лісова підсстилка.

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