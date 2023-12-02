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Тег:
Івано-ФранківськПодії

На Франківщині трактор впав у річку – врятовано двох людей (відео)

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На Франківщині трактор впав у річку
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На Франківщині трактор впав у річку. Рятувальникам вдалося витягнути з води двох людей. Про це повідомляють у ДСНС України, передає НСН. Надзвичайники оприлюднили відео рятувальної операції.

У селі Горішнє Залуччя Коломийського району трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош. В кабіні перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли.

Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег, де їх оглянули медики.

На Франківщині трактор впав у річку: відео рятувальної операції

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