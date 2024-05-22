На Донеччині двоє загиблих і троє поранених – серед них дитина. Зафіксовано 239 ворожих обстрілів за добу. Під вогнем були 9 населених пунктів.

Про них повідомляє поліція Донецької області, передають Новини України – НСН.

Поліцейські зафіксували 2329 ворожих обстрілів за добу.

Окупанти зосередили вогонь на 9 населених пунктах: містах Гірник, Костянтинівка, Торецьк, селищах Гостре, Північне, селах Озерне, Острівське, Ріг, Торець.

Пошкоджено 16 цивільних об’єктів – 12 житлових будинків, господарську споруду, автомобілі, газогін.

На Донеччині двоє загиблих і троє поранених

Ракетний удар росія завдала по Рогу, який розташований в межах міста Покровськ, зруйнувала приватний будинок та ще два пошкодила. Станом на 7 ранку рятувальну операцію, яка тривала на місці удару всю ніч, завершено. З-під завалів деблокували тіла двох людей – чоловіка, 52 роки, та дружини, 46 років. Їхній 10-річний син та ще один чоловік, 24 роки, госпіталізовані з пораненнями.

На Північне ворог скинув авіабомбу КАБ-250, пошкоджено три приватних оселі.

Озерне війська рф накрили з РСЗВ «Ураган» – постраждав приватний будинок, господарська споруда та два цивільних авто.

У Костянтинівці внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено 5 домівок.

Крім того, в ніч на 22 травня росіяни обстріляли Лиман – поранили цивільну особу. Руйнувань зазнали 5 приватних будинків, магазин, адмінбудівлю, газогони, автомобіль.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 430 людей, з них 40 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 165 013 осіб, серед них 19 448 – діти, 6 888 – люди з інвалідністю.

Важливо!

Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години та не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто. Влада за допомогою поліції організує евакуацію з подальшим поселенням – скористайтеся шансом вберегти своє життя.

Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Поліція попереджає про шахрайські схеми під час війни, зокрема пов’язані з орендою житла, пошуком рідних тощо. Дотримуйтесь простих правил, щоб убезпечити себе від аферистів.

Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.

Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Ще новини України: Скинули гранату на автівку і обстріляли ракетами: у Покровському районі 2 загиблих і 3 поранених