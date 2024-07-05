На Донеччині за добу 3 вбитих, 24 поранених, серед них 5 дітей внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на поліцію і ОВА.

За даними правоохоронців, за добу ворог завдав 2434 удари по фронтовому регіону. Пошкоджено 66 цивільних об’єктів.

Як повідомлялося раніше, 1 людина загинула і 8 людей поранено внаслідок обстрілів Новогродівської громади. У селі Завітне росіяни вбили дроном 55-річну жінку.

Новогродівка зазнала двох ударів: спершу росіяни поцілили FPV-дроном у двоповерхівку, а трохи згодом обстріляли середмістя з Ураганів.

Серед поранених — 4 дитини. Всі постраждалі доправлені до лікарні.

Тут пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і кав’ярню.

Ще дані про обстріли Донеччини за добу від ОВА

Покровський район. У Мар’їнській громаді 1 людина загинула у Красногорівці. У Кураховому поранено 3 людини, пошкоджено промзону. Численних обстрілів зазнала Селидівська ТГ: в Українську 4 людини поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 9 гаражів; у Вишневому пошкоджено 6 приватних будинків, у Петрівці — 6, у Селидовому — 1.

Краматорський район. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 автівки і інфраструктурний об’єкт. Також у громаді 1 людина загинула у Стінках. В Іллінівській громаді 1 людина поранена у Клебан-Бику, пошкоджено 8 об’єктів у Тарасівці.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, промислова будівля і нежитлова споруда. У Північному Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок; у Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Фото наслідків обстрілів на Донеччині

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