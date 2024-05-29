Троє загиблих і 14 поранених цивільних на Донеччині за добу, на Торецьк скинули бомби (фото)

Троє загиблих і 14 поранених цивільних на Донеччині за добу. Такі страшні наслідки ворожих атак 28 травня.

Про них повідомили у Донецькій ОВА, передають Новини України – НСН.

За 28 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Торецьку і 1 у Селидовому.

Ще 14 людей в області за добу дістали поранення: 3 в Торецьку, 1 в Селідовому, 7 в Олексієво-Дружківці, 1 в Костянтинівці, 1 у Віролюбівці і 1 в Краматорську.

Як повідомлялося раніше, ввечері 28 травня росіяни скинули на Торецьк 3 керовані авіабомби, поцілили у 2 багатоповерхівки та в адмінбудівлю.

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