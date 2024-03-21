На Донеччині ворожа фугасна бомба впала на будинок – двоє загиблих (відео)

На Донеччині ворожа фугасна бомба впала на будинок. Внаслідок цього загинуло двоє людей.

Про черговий акт терору росіян повідомляють у ДСНС, передає НСН.

На Донеччині ворожий обстріл забрав життя 2 чоловіків.

Вчора у другій половині дня ворог завдав авіаудару по с. Максимівка Волноваського району. Фугасна авіабомба влучила на територію приватного домоволодіння, де мешкали цивільні люди.

На місце обстрілу прибули рятувальники та негайно розпочали проведення аварійно-рятувальних робіт, бо за попередньою інформацією під завалами могли перебувати 2 осіб.

Впродовж 4 годин тривала рятувальна операція. З-під завалів рятувальники вилучили тіла 2 загиблих чоловіків.

Всього внаслідок обстрілу 2 людей загинуло та пошкоджено 8 приватних житлових будинків.

На Донеччині ворожа фугасна бомба впала на будинок: відео

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