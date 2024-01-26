Окупанти вбили жінку і поранили 11-річного хлопчика на Донеччині сьогодні

На Донеччині сьогодні знову не вщухають обстріли. Росіяни продовжують вбивати і калічити мешканців Донбасу. 26 січня під ракетним й артилерійським вогнем були Новогродівка та Красногорівка. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН.

Вночі 26 січня 2024 року армія рф обстріляла двома ракетами С-300 м. Новогродівку. Поранення отримав 11-річний хлопчик, який спав у своїй кімнаті. Його батьки одразу ж звернулися до лікарні, де дитині діагностували різану рану ноги. Надавши необхідну допомогу школяру, медики йому призначили амбулаторне лікування.

Крім того в населеному пункті пошкоджено 10 приватних домоволодінь, 2 двоповерхові житлові будинки, магазин, 3 гаражі та цивільні автомобілі.

Також близько 13:00 ворог атакував м. Красногорівку, ймовірно, зі ствольної артилерії. Перебуваючи неподалік власного помешкання, отримала травми, не сумісні з життям, місцева мешканка 60 років.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Ще новини України: Четверо людей загинули на Донеччині внаслідок обстрілів Бахмутського і Покровського районів