На Донеччині 8 загиблих і 14 поранених за добу: мешканців закликають евакуюватися

На Донеччині 8 загиблих і 14 поранених за минулу добу. Такі страшні цифри озвучили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Мешканців усієї Донеччини закликають евакуюватися, передають «Новини України – НСН».

Росія вбиває цивільних! За 29 червня росіяни вбили 8 жителів Донеччини: 3 у Зарічному, по 1 у Нью-Йорку, Курахівці, Костянтинівці, Північному і Слов’янську. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення, – йдеться у повідомленні Донецької ОВА вранці 30 червня

Протягом дня 29 червня начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що 3 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини.

У Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину. У Нью-Йорку Торецької громади поранено 2 людини, ще 1 людина поранена у Курахівці.

Згодом в ОВА повідомили про ще один удар по Курахівці — там 1 людина загинула і 2 поранені. Обоє поранених доставлені до лікарні.

Пізніше ворог вдруге за 29 червня вдарив по Курахівці.

Також під вогонь потрапив приватний сектор Курахового — там теж поранено 1 людину.

Крім того, 1 людина загинула і 1 поранена у Слов’янську.

У прокуратурі повідомили деталі деяких обстрілів Донеччини 29 червня 2024 року. Зазначається, що російські війська вдарили по Краматорському, Бахмутському й Покровському районах. В результаті ракетного обстрілу селища Зарічне в приватному будинку загинули троє людей: жінки 44 і 64 років та 40-річний чоловік. Також зазнав смертельних травм 59-річний мешканець селища Нью-Йорк.

Ще семеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Зокрема, у м. Торецьку внаслідок завданого ворогом авіаудару, попередньо, «КАБ-250», у домоволодінні дістали осколкові поранення ніг чоловік та жінка 60 років. Крім того, травмовано двох місцевих жительок у селищі Нью-Йорк. Одна з них перебуває у важкому стані. Ще двоє чоловіків 51 та 65 років та 56-річна жінка зазнали травм під час атак окупантів на селища Торське, Курахівку й Щербинівку.

На Донеччині небезпечно скрізь

Вся Донеччина — небезпечна для життя територія. Прошу всіх: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно! – закликає Вадим Філашкін

На відео нижче – наслідки атаки на Костянтинівку.

На інфографіці – страшна статистика по Донеччині. Всього з початку вторгнення загинула 2041 людина. Загальна кількість жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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