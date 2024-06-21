На Донеччині 5 загиблих і 11 поранених за добу (фото)

На Донеччині 5 загиблих і 11 поранених за добу. Окупанти нещадно обстрілюють регіон, про який заявляють, що вони його «рятують і асвабаждают». Серед поранених є дитина.

Сумні новини вранці 21 червня повідомили у Донецькій ОВА, передають Новини України – НСН.

За добу росіяни обстріляли три райони Донецької області.

На Донеччині 5 загиблих і 11 поранених

Покровський район

У Максимільянівці Мар’їнської громади поранено людину. У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки у Гострому, обстріляні околиці Курахового.

Краматорський район

У Лиманській громаді обстріляні Закітне, Зарічне, Терни, Ямполівка і Ямпіль. У Миколаївці 1 людина загинула і 3 поранені. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 4 будинки; також у громаді 1 людина поранена і 2 будинки пошкоджено в Миколаївці, 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі. У Розкішному Іллінівської громади 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 7 об’єктів.

Детальніше про обстріл Розкішного розповіли у прокуратурі.

Тут інформують, що 20 червня 2024 року, о 12:20, армія держави-агресора вдарила по території Іллінівської громади Краматорського району, попередньо, касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч». У с. Розкішне отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років.

Ще четверо людей: чоловіки 32 і 37 років, 57-річна жінка, а також хлопець 14 років дістали мінно-вибухові травми і осколкові поранення. Постраждалих від ворожої атаки доставлено до лікарняного закладу для надання кваліфікованої допомоги.

В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобіля й газопровід.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 нежитлові приміщення і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину у Північному. Під вогнем — Сіверськ і Серебрянка.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 81 людину, у тому числі 13 дітей.

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