На Дніпропетровщині двічі обстріляли підстанцію: поранено рятувальника

На Дніпропетровщині росіяни двічі обстріляли підстанцію. Внаслідок повторного обстрілу було поранено рятувальника.
Про це повідомляє Міненерго, звітуючи про стан енергосистеми 18 серпня, передають «Новини України – НСН».
Російські окупанти завдали удару безпілотником по підстанції у Дніпропетровській області.
Внаслідок дронової атаки спалахнула пожежа.
Ліквідувати наслідки прибули співробітники ДСНС, але в цей момент росіяни повторно обстріляли підстанцію, наголосили в Міненерго.
Унаслідок цього, як розповіли у відомстві, поранення дістав рятувальник, його доправили в лікарню.
Пожежу на підстанції ліквідували.
Також Міненерго повідомляє, що у Дніпропетровській області через технологічні порушення короткостроково вимикалась повітряна лінія.
Фото ілюстративне – з відкритих джерел
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