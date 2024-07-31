Хлопчик в лікарні, а його мама загинула: росіяни скинули бомби на Великий Бурлук

Росіяни скинули бомби на Великий Бурлук, що на Харківщині. Вбили жінку і поранили її сина.

Про це повідомив 31 липня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передають «Новини України – НСН».

Росіяни скинули бомби на Великий Бурлук

Близько 10:10 окупанти вдарили КАБами смт. Великий Бурлук, що на Купʼянщині.

Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений.

На жаль, загинула жінка. 10-річний хлопчик, син загиблої, отримав опікові поранення, госпіталізований.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Загиблі на Харківщині вчора

Також Синєгубов повідомив, що вчора на Харківщині загинули двоє 61-річних чоловіків.

18:00 Куп’янський район, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. У гаражі виявлено тіло 61-річного чоловіка без ознак життя зі слідами вибухової травми.

13:00 Ізюмський район, Оскільська СГ, с. Мала Комишуваха. Було виявлено автомобіль ВАЗ 2106, у якому знайдено тіло 61-річного чоловіка. Травми отримані внаслідок спрацювання міни невідомого типу.

Ще новини України: У Харкові росіяни розбомбили будинок відомого волонтера, за добу 3 загиблих і 19 поранених в області (фото)