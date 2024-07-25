У Харкові росіяни розбомбили будинок відомого волонтера, за добу 3 загиблих і 19 поранених в області (фото)

3 загиблих і 19 поранених цивільних людей на Харківщині за минулу добу. Ворог гатив ракетами і масово скидав бомби. Зокрема, одна із бомб у Харкові зруйнувала будинок відомого волонтера і мецената, який допомагає армії від початку повномасштабного вторгнення.

«Новини України – НСН» розповідають по важку ситуацію на Харківщині.

3 загиблих і 19 поранених на Харківщині

За даними Харківської ОВА, протягом доби під обстрілами були сам Харків, а також Куп’янський і Лозівський райони.

Вчора у Харкові внаслідок бомбардування Шевченківського району горів будинок. Тут постраждали три людини. Знищено 3 автомобілі. Пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди, 2 автомобілі та 4 гаражі.

А внаслідок ракетних ударів «Іскандер» по Холодногірському району Харкова горіла трава, пошкоджено будівля підприємства. Постраждали 9 людей.

У місті Лозова Лозівського району вчора наслідок обстрілу «Іскандер» постраждали 6 людей, 3 людини загинули. Горіли 3 автомобілі.

Вже сьогодні зранку ворог продовжив атакувати Харківщину.

Рано-вранці під ударом був Куп’янський р-н.

У смт Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу КАБ горіли два приватних будинки, зруйновано 5 будинків, 4 автомобілі. Постраждав чоловік.

У м. Куп’янськ внаслідок обстрілу КАБ горів приватний будинок.

У с. Приколотне внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені 5 приватних будинків та гараж.

Ворог розбомбив будинок відомого волонтера у Харкові

Учора, 24 липня, один із ударів РФ КАБами прийшовся по будинку Юрія Сапронова, власника харківського гольф-клубу, мецената і волонтера, який з початку повномасштабної війни активно допомагає військовим і цивільним. Як повідомив сам Сапронов у Фейсбуці, ворожий боєприпас влучив в припарковану у дворі автівку.

Руйнувань багато. Дуже. Це мій будинок. Пряме влучення в Q8 у двір. УМПБ Д30, тобто КАБ. Шукаю котів. 5 із 6 знайшов, – написав Сапронов

Він показав фото руйнувань.

Пізніше Спронов прокоментував атаку в коментарі Суспільному. Розповів, що є поранені люди.

Це війна, ми воюємо зі звірами. Щодня іде полювання на людей, сьогодні потрапили до мене. Відбудуємо. Чи було це цілеспрямоване потрапляння, я ще буду з’ясовувати. Люди живі, травми отримали двоє моїх помічників, у них рвані рани обличчі, в одного ще й травма ноги. Це був будиночок охорони, гаражі. Руйнувань багато. Я тут живу 17 років, тут кілька будівель. Всі ці 17 років воно мені не сильно подобалось, перебудуємо, відновимо. Я не травмувався, дружина не травмувалась, попадання пряме було в авто. Від авто лишився шматок двигуна і диск, — сказав Юрій Сапронов

Сьогодні 882 день війни. 2 березня 2022 року я видав першу військову гуманітарку, не хочу вірити, що вони чекали всі ці понад 800 днів, – додав волонтер к своєму вчорашньому повідомленні

А сьогодні Сапронов звернувся до своїх підписників у Фейсбуці і подякував за підтримку. Він запевнив, що залишається у Харкові, бо там його дім. А також закликав підтримувати ЗСУ, відмовившись від допомоги для себе особисто.

Також волонтер розповів про долю своїх тварин, які опинилися під обстрілом.

Дорогі друзі, дякую за вашу підтримку.

Я глибоко зворушений вашою добротою і бажанням допомогти.

Проте я не можу приймати особисті пожертви.

Для себе особисто – ні.

Натомість прошу вас підтримати наших хлопців та тих, хто справді зараз цього потребує.

Ваша допомога дуже важлива для багатьох сьогодні.

Дякую за розуміння та небайдужість. P.S. Я никуда не уеду.

Харьков мой дом.

Мне нужны, точнее не мне, ТОЛЬКО Мavic 3, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Combo, Mavic 3 T, бензогенераторы, повербанки, зарядные станции EcoFlow, лопаты Fiskars.

Если , не дай Бог, вдруг, случайно соберете деньги (сомневаюсь, карты я никогда не публиковал) все равно куплю Мавики -:))

Сейчас пенсию оформлю (забыл в прошлом году это сделать), и начну с новой силой покупать нужности для военных -:))

P.P.S. 5 кошек из 6 живы. 3 собаки из трех живы. Погибла Шика, британка шоколадного цвета. Ей было 15 лет, – написав Юрій Сапронов

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