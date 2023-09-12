«Лягли в коридорі після першого удару»: люди дивом вижили у зруйнованому дронами будинку села Чайкине

Люди дивом вижили у зруйнованому дронами будинку, що в селі Чайкине на Чернігівщині. Про це розповідає місцеве видання cntime.cn.ua, передає НСН.

Нагадаємо, минулої доби ворог здійснив чергову масовану атаку безпілотниками по всій Україні. Зазнала ударів вночі і Чернігівщина.

Найбільшого удару з початку війни було завдано по селу Чайкине Новгород-Сіверського району, малій батьківщині екс-президента Кучми.

Атака кількох безпілотників зруйнувала частину багатоквартирного будинку. Він загорівся.

Місцеві журналісти повідомляють, що будинок напівпорожній. Багато його мешканців виїхали раніше, побоюючись обстрілів, а ті, що залишилися, дивом вціліли. Пошкоджень зазнали і прилеглі будинки.

Там 20 квартирний будинок. Дах повністю, зруйновано 2 квартири, повністю перший під’їзд. Були в квартирах і чудом Бог зберіг, що залишилися живі. Перший прихід влучив у дах, люди лягли в коридорі. Потім через 3 хвилини прилетів другий. Він влучив у 2 поверх , у вікно. Коли шахеди пролітали у нас з брянщини – йшли через нас на Чернігів, Київ, а це зі сторони Сумщини з курська”, – розповів Василь Шавша, староста села

Люди дивом вижили у зруйнованому дронами будинку села Чайкине: відео

Зазначимо, що терор Чернігівщини не припиняється. За тиждень ворог 47разів обстріляв 21 прикордонний населений пункт області. Зафіксовано 399 вибухів.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру та транспорт. На жаль, одна людина отримала поранення.

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