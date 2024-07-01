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Момент ракетного удару по Дніпру і наслідки: серед поранених дитина (відео, фото)

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Журналіст
Момент ракетного удару по Дніпру і наслідки: серед поранених дитина (відео, фото)

Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру в ніч на 1 липня. Внаслідок атаки є постраждалі – серед них дитина. Також у місті є руйнування. Удар прийшовся по спальному району.

«Новини України – НСН» зібрали усю інформацію, яка є на цей момент.

За даними ДніпроОВА, через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках.

Момент ракетного удару по Дніпру і наслідки: серед поранених дитина (відео, фото)

Момент ракетного удару по Дніпру і наслідки: серед поранених дитина (відео, фото)

Момент ракетного удару по Дніпру

У місцевих телеграм-каналах публікують момент ракетного удару по Дніпру, який потрапив у поле зору камери відеоспостереження.

А на відео нижче – звук вибуху.

У багатьох будинках повилітали шибки. Понівечено супермаркет. Мешканці діляться емоціями після пережитої важкої ночі. Кажуть, що під час атаки не було світла і зв’язку – і це ускладнювало ситуацію.

Момент ракетного удару по Дніпру і наслідки: серед поранених дитина (відео, фото)

Момент ракетного удару по Дніпру і наслідки: серед поранених дитина (відео, фото)

Момент ракетного удару по Дніпру і наслідки: серед поранених дитина (відео, фото)

Момент ракетного удару по Дніпру і наслідки: серед поранених дитина (відео, фото)

Момент ракетного удару по Дніпру і наслідки: серед поранених дитина (відео, фото)

Вранці на вулицях міста знаходять уламки ракет.

На місці ракетної атаки по Дніпру правоохоронці розгорнули пункт прийому заявок від жителів, чиї оселі пошкоджені.

Момент ракетного удару по Дніпру і наслідки: серед поранених дитина (відео, фото)

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