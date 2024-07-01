Момент ракетного удару по Дніпру і наслідки: серед поранених дитина (відео, фото)

Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру в ніч на 1 липня. Внаслідок атаки є постраждалі – серед них дитина. Також у місті є руйнування. Удар прийшовся по спальному району.

«Новини України – НСН» зібрали усю інформацію, яка є на цей момент.

За даними ДніпроОВА, через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках.

Момент ракетного удару по Дніпру

У місцевих телеграм-каналах публікують момент ракетного удару по Дніпру, який потрапив у поле зору камери відеоспостереження.

А на відео нижче – звук вибуху.

У багатьох будинках повилітали шибки. Понівечено супермаркет. Мешканці діляться емоціями після пережитої важкої ночі. Кажуть, що під час атаки не було світла і зв’язку – і це ускладнювало ситуацію.

Вранці на вулицях міста знаходять уламки ракет.

На місці ракетної атаки по Дніпру правоохоронці розгорнули пункт прийому заявок від жителів, чиї оселі пошкоджені.

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