Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки вдень 29 травня, показав відомий фотограф Ян Доброносов, передає НСН. Світлини він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Нагадаємо, сьогодні, після нічної масштабної атаки, росіяни влаштували ще одну атаку вдень. По Київщині били 11-ма «Іскандерами», усі вони були збиті української ППО. Падіння уламків спричинили деякі руйнування, але не критичні. Відомо про одну поранену людину.

Під час ракетної атаки на вулицях Києва було дуже багато людей. Вони були змушені терміново шукати укриття під звуки вибухів. Тисячі киян і гостей міста знайшли прихисток у метро.

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки: фото Яна Доброносова

У метро було дуже багато дітей.

Люди несли з собою своїх домашніх улюбленців.

Тривога ширилася Україною.

Київська Мадонна.

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