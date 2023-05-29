5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

17
Тег:
ВійнаКиїв
17

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Адмін сайту
Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки вдень 29 травня, показав відомий фотограф Ян Доброносов, передає НСН. Світлини він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Нагадаємо, сьогодні, після нічної масштабної атаки, росіяни влаштували ще одну атаку вдень. По Київщині били 11-ма «Іскандерами», усі вони були збиті української ППО. Падіння уламків спричинили деякі руйнування, але не критичні. Відомо про одну поранену людину.

Під час ракетної атаки на вулицях Києва було дуже багато людей. Вони були змушені терміново шукати укриття під звуки вибухів. Тисячі киян і гостей міста знайшли прихисток у метро.

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки: фото Яна Доброносова

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

У метро було дуже багато дітей.

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Люди несли з собою своїх домашніх улюбленців.

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Тривога ширилася Україною.

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Як виглядало метро у Києві під час ракетної атаки, показав фотограф Ян Доброносов (фото)

Київська Мадонна.

350448246 200069079595868 7585933532302349577 n

Ще новини України: Нова атака на Київ 29 травня вдень – що відомо (фото, відео)

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×