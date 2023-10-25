Мешканка Миколаєва поцупила сумку з грошима у поліцейського з патрульного авто – як її покарали

Мешканка Миколаєва поцупила сумку з грошима у поліцейського прямо з заднього сидіння патрульного авто. Її вже судили і винесли вирок. Про це пише Преступности.Нет, передає НСН.

У Миколаєві місцевій жительці призначили два роки іспитового строку за крадіжку сумки з грошима патрульного у службовому автомобілі. Про це стало відомо з відповідного вироку суду.

Вказано, що після 12-ї години ночі 30 квітня жінку везли на задньому сидінні службового автомобіля патрульної поліції Mitsubishi Outlander. Там же була і сумка поліцейського, в якій знаходилися три тисячі гривень. Жінка прихопила з собою вказану сумку і згодом потратила гроші на свій розсуд.

Її дії кваліфіковано за частиною 4 статті 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану.

Обвинувачена Людмила Б. та прокурор уклали в кінці вересня угоду про визнання винуватості. Сторони також дійшли згоди щодо міри покарання — п’ять років позбавлення волі, але з одночасним звільненням від покарання та призначенням іспитового терміну.

Суд затвердив вказану угоду з мірою покарання.

Як саме жінка вночі опинилася у автомобілі патрульних — у вироку не розголошується. Проте відомо, що вказана особа вже має погашену судимість, також раніше притягувалася до адміністративної відповідальності за хуліганство.

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