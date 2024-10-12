Окупанти засудили трьох українців «за шпигунство» на 12-13 років

Про це повідомила окупаційна прокуратура Криму, передають Новини України – НСН.

Відомо, що окупаційна прокуратура звинуватила 45-річного українця Сергія Попова в тому, що він на території Якимівського району зібрав дані про місця дислокації російських військових і техніки. Зібрані дані він нібито передавав співробітнику ГУР. Його росіяни засулили на 12 років.

36-річного комп’ютерника Олександра Жукова росіяни звинуватили нібито у зборі інформації про особовий склад підрозділу росгвардії, який дислокувався в Мелітополі. А також її передачі до ГУР. Його росіяни засулили на 12 років.

Росіяни обвинуватили інженера Запорізької АЕС з Енергодару 48-річного Сергія Коржа в тому, що він начеб-то «шпигував» за росгвардією в Енергодарі. Чоловіка викрила ФСБ на початку осені 2022 року. Мешканця Енергодара також звинувачують в передачі інформації ГУР. Його росіяни засулили на 13 років.

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