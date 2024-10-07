ТРЕШ на Росії: херой зарізав дружину і сів, пішов з тюрми на війну, повернувся і зарізав дівчину (відео)

ТРЕШ на Росії відбувається щодня і у великих дозах. Іноді ми не можемо пройти повз деякі події і ділимося цими новинами з вами. Особливо, якщо вони типові. Як ця.

Злочинність на Росії і раніше буйно квітнула, а зараз, під час війни, – там вже не «букети», а цілі джунглі. Адже на волю вийшли тисячі ув’язнених. А ті, хто раніше не потрапляв в поле зору правоохоронців, після бойових дій часто стають на шлях злочинців. Спробувавши себе у якості убивць українців, продовжують грабувати та вбивати вже вдома.

Але ця історія саме про колишнього ув’язненого. До участі у війні він двічі кидався з ножем на людей – зокрема, зарізав, власну дружину. Але російська влада вирішила, що таким не місце в тюрмі і відправила хероя на війну в Україну. Він повернувся – і знову убив. Тепер вже свою дівчину.

Про подію розповідає видання «База» і публікує відео убивства.

Вбивство сталося у Саратові. Херой зарізав свою дівчину просто на робочому місці – у салоні зв’язку. Вбивство потрапило на камери. 35-річний Азамат Іскалієв прийшов на роботу до своєї 27-річної коханої. Він спробував з нею помиритися, але дівчина наполягала на розлуці. Тоді Іскалієв обійняв її, а потім дістав ножа і напав. Від одержаних травм вона померла на місці. Іскалієв спробував втекти за межами Саратова, але поліція затримала його.

Іскалієв раніше був неодноразово судимий за схожі злочини. У 2011 році в ході конфлікту він напав на чоловіка з ножем: потерпілий вижив, завдана травма була визнана судом «як тяжка шкода здоров’ю за ознакою небезпеки для життя». Суд призначив Іскалієву три роки позбавлення волі умовно. Через 10 років Іскалієв напав з ножем на свою 28-річну дружину – її тіло з колото-різаними ранами знайшли на задньому сидінні автомобіля. Іскалієва затримали. За його словами, дружина наполягала на розлученні, Іскалієв не хотів на це погоджуватися.

У 2021 році суд засудив Азамата Іскалієва до 9 років колонії суворого режиму, але він опинився на волі раніше за термін – тому, що підписав контракт і вирушив на війну.

Оскільки зараз на Росії ухвалили новий закон, згідно з яким злочинців, за їх бажання, можуть відправляти на фронт ще на етапі слідства – до суду, а слідство в такому випадку припиняється, то існує висока вірогідність, що Іскалієв знов потрапить в Україну і знову вбиватиме легально.

Такий він, коловорот убивць на Росії.

ТРЕШ на Росії: Повернувся і зарізав дівчину – відео

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