У Росії засудили до 8 років колонії українку з Маріуполя: її катували і залякували

У Росії засудили до 8 років колонії українку з Маріуполя. Незаконний вирок винесли Ірині Навальній. Під час «слідства» дівчину катували і залякували, аби вибити з неї зізнання.

Про це повідомляє російська служба «Радио Свобода», передають «Новини України – НСН».

У Росії засудили до 8 років колонії українку

Суд у Ростові-на-Дону засудив до восьми років колонії громадянку України Ірину Навальну з окупованого росіянами Маріуполя. Окупаційна влада звинуватила дівчину у намірах влаштувати вибух біля будівлі адміністрації. За словами українки, її катували в поліції та загрожували рідним, тому їй довелося обмовити себе.

Ірину Навальну затримали у захопленому російським військам Маріуполі у вересні 2022 року. Як стверджує засуджена, її звинуватили у тому, що вона почала змову з українськими спецслужбами і нібито збиралася влаштувати вибух у день проведеного російською владою референдуму про входження самопроголошених «днр/лнр» до складу росії. За версією слідства, українські куратори передали їй гроші для покупки велосипеда, на якому Навальна нібито мала перевозити вибухівку.

Суд визнав її винною за статтями про приготування до теракту та про незаконне зберігання вибухівки.

Адвокат Навальної Іван Бондаренко розповів “Медіазоні”, що свідок у справі, який стверджував у поліції, що бачив, як Навальна готувалася до теракту, на суді заявив, що вперше побачив її лише після затримання. Захист має намір оскаржити вирок.

За словами самої Ірини Навальної, у поліції та СІЗО її били, зокрема ногами та палицями, і катували електрошокером. Також поліцейські називали імена та адреси її матері та бабусі, погрожуючи їм. Навальна каже, що дала неправдиві свідчення, побоюючись за життя близьких.

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