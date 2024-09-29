Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаРосія

Пекельна ніч на Росії: атаковано низку військових об’єктів, повідомляють про 125 збитих дронів

Автор -
Журналіст
Пекельна ніч на Росії: атаковано низку військових об’єктів, повідомляють про 125 збитих дронів

Пекельна ніч на Росії 29 вересня. Цієї ночі атаковано низку військових об’єктів окупантів. Ворог повідомляє про 125 збитих дронів. Але збивали, як завжди, аеродромами, базами і житловими будинками.

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо про пекельну ніч на Росії 29 вересня.

Наразі відомо про прильоти на території низки важливих військових об’єктів окупантів. А саме:

  • По авіабазі в Єйську – там спалахнула потужна пожежа, повідомляють про детонацію боєприпасів.
  • По Приморсько-Ахтарську, звідки окупанти запускають іранські ‘Шахеди’.
  • По авіабазі «Балтімор» у Воронезькій області.

Окрім цього, як завжди, відзначилася ППО окупантів. Після їхньої «роботи» є влучання у житлові будинки у Воронежі, Волгограді, населених пунктах Ростовській та Білгородській областях. Виникли сильні пожежі.

Це Волгоград.

Так було у Ростові.

 

А такі краєвиди споглядали мешканці Воронежа.

Воронеж

воронеж 1

воронеж 2

Пекельна ніч на Росії: що каже ворог офіційно

Міноборони РФ повідомляє про 125 нібито знищених безпілотників над територією Росії.

67 нібито було дронів було перехоплено та знищено над територією Волгоградської області, 18 – над Ростовською, по 17 – над Білгородською та Воронезькою областями, по одному над територією Брянської та Курської областей та Краснодарського краю. Ще 3 БПЛА було знищено над акваторією Азовського моря.

Ще новини України і світу: Вбили дитину і поранили трьох пенсіонерів: окупанти обстріляли Нікополь 9 вересня

Наш Телеграм

Рекомендуємо

To Top
Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу