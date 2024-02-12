Гучне вбивство у Нікополі: затримано підозрюваного у розстрілі заступника мера

8 лютого цього року стапося гучне вбивство у Нікополі на Дніпропетровщині. Там розстріляли автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова. Посадовець загинув на місці. Правоохоронці повідомляють про затримання підозрюваного у вбивстві, передає НСН.

«За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць м. Нікополь підозрюваний здійснив не менше 20 вогнепальних пострілів по автомобілю, за кермом якого перебував заступник міського голови Нікополя. Після цього він закинув вибуховий пристрій в автівку», йдеться у повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури.

Чоловіку повідомлено про підозру мешканцю м. Нікополь за фактом умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Поліція і ОВА повідомили подробиці про затримання підозрюваного у вбивстві Віталія Журавльова, яке сталося 8 лютого у Нікополі.

Як встановили слідчі, 33-річний місцевий мешканець протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину. За даними ДніпроОВА, переховувався на орендованій квартирі. У день убивства, озброївшись та встановивши маршрут пересування, він чекав на заступника мера. Коли автомобіль жертви під’їхав ближче, фігурант здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї та кинув в автомобіль гранату, що призвело до займання автомобіля та загибелі чиновника. Поліцейські встановили, що знаряддя злочину зловмисник закопав в лісопосадці. Зброя вилучена та направлена на експертне дослідження.

11 лютого слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області зловмиснику повідомлено про підозру за п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дякую правоохоронцям за оперативну роботу! Блискуче проведене розслідування, – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

Гучне вбивство у Нікополі: затримано підозрбваного у розстрілі заступника мера: фото

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