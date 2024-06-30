Ворог атакував Київ 30 червня: сталася пожежа, є постраждалі

30 червня ворог атакував Київ. Уламки російської ракети впали на багатоповерхівку в Оболонському районі столиці.

Повідомляють передає Новини України – НСН з посиланням на телеграм-канал ДСНС і мера Києва Віталія Кличка.

Сьогодні оврог вчергове атакував Київ ракетою. Її уламки впали на будинок в Оболонському районі. Внаслідок чого сталася пожежа балконів на 7 і 8 поверхах.

«Сталася часткова руйнація балконів на 6 та 7 поверхах. Також існує загроза руйнування балкону на 8 поверхах багатоповерхівки», розповіли у ДСНС.

На безпечну відстань рятувальники вивели 10 людей. Тим часом Віталій Кличко повідомляє про 5 постраждалих. У них гостра реакція на стрес. Медики надають їм допомогу на місці.

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