Ворог атакував Київ 30 червня: сталася пожежа, є постраждалі

30 червня ворог атакував Київ. Уламки російської ракети впали на багатоповерхівку в Оболонському районі столиці.
Повідомляють передає Новини України – НСН з посиланням на телеграм-канал ДСНС і мера Києва Віталія Кличка.
Сьогодні оврог вчергове атакував Київ ракетою. Її уламки впали на будинок в Оболонському районі. Внаслідок чого сталася пожежа балконів на 7 і 8 поверхах.
«Сталася часткова руйнація балконів на 6 та 7 поверхах. Також існує загроза руйнування балкону на 8 поверхах багатоповерхівки», розповіли у ДСНС.
На безпечну відстань рятувальники вивели 10 людей. Тим часом Віталій Кличко повідомляє про 5 постраждалих. У них гостра реакція на стрес. Медики надають їм допомогу на місці.
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