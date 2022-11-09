В Умані з вікна випала дитина: дівчинка померла у реанімації

В Умані з вікна випала чотирирічна дівчинка. Вона померла у реанімації.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Про це NNS дізнався з повідомлення поліції Черкаської області.

За яких обставин в Умані з вікна випала чотирирічна дівчинка

«Виїздом на місце події працівники Уманського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області попередньо встановили, що малолітня, перебуваючи в кімнаті квартири без нагляду дорослих, підставила табуретку й вилізла на підвіконня. Дівчинка самостійно відчинила вікно та випала з четвертого поверху будинку, отримавши тілесні ушкодження. Вона померла в реанімаційному відділенні Уманської центральної лікарні», йдеться в повідомленні.

В цей час її мати забирала із садочка старшу дитину. Відомо, що батьки раніше в поле зору правоохоронців не потрапляли та сім’я не перебувала на обліку служби у справах дітей.

Цей трагічний випадок кваліфікували за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз триває з’ясування всіх обставин.

Батька вбив російський снаряд, а мама померла раніше – як поліція рятувала дітей з-під обстрілів