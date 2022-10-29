9-річний Андрій та 10-річна Оля залишилися сиротами, їхнього батька вбив російський снаряд, який розірвався на приватному подвір’ї. Цієї миті братик і сестричка були в будинку та дивом залишилися живі.

Правоохоронці, волонтери та госпітальєри вивезли дітей з-під обстрілів. Наразі 9-річний Андрій та 10-річна Оля перебувають у безпечному місці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, передає NNS.

Батько категорично відмовлявся евакуюватися

Сім’я мешкала в селі Торське Лиманської громади. Населений пункт майже щодня потерпає від ударів окупантів. Поліцейські регулярно приїжджали до родини з проханням евакуюватися, останнього разу – тиждень тому, але батько категорично відмовлявся.

“Волонтери пропонували голові сім’ї житло і навіть роботу в іншому регіоні України. Також ми пообіцяли, що діти будуть проживати і навчатися в комфортних умовах. Але чоловік написав нам офіційну відмову. А ввечері зателефонували місцеві мешканці та повідомили, що батька родини не стало”, – каже т. в. о. начальника відділу поліції №3 (Лиман) Ігор Угнівенко.

Батька вбив російський снаряд, а мама померла чотири роки тому

Окупанти відкрили вогонь по селу. Один зі снарядів прилетів на подвір’я будинку, де мешкала родина. Батька, який був надворі, зачепило осколками. Від отриманих травм 51-річний чоловік загинув на місці. Діти не постраждали, бо цієї миті перебували в оселі.

“До нас у двір потрапив снаряд. Тато в цей час був на вулиці, він саме збирався зайти до будинку, але не встиг, його вбило. Ми дуже злякалися і сховалися”, – розповідає 9-річний Андрій.

Мати дітей померла чотири роки тому. Тато виховував їх сам. Після трагедії 9-річного Андрійка та 10-річну Олю забрали до себе сусіди та зателефонували з проханням про допомогу.

Сестричка не хотіла їхати, бо боялася, що везуть до дитбудинку

Правоохоронці організували евакуаційний рейс і разом з волонтерами та госпітальєрами вирушили за братиком та сестричкою. Андрійко одразу погодився їхати, а Оля дуже боялася, що їх відвезуть до дитячого будинку.

“Ми раніше вже приїжджали до цих дітлахів, вони нас знали. Тому вдалося заспокоїти дівчинку та вмовити її поїхати разом з братом до більш безпечного місця”, – розповідає дільничний офіцер поліції Артем Медєнцев.

Рятівники виїхали двома машинами. В одній везли дітей, в іншій – тіло батька, аби не травмувати малечу. Пізніше волонтери повернулися за речами Андрія та Олі.

Дітей забрала рідна тітка

Наразі діти перебувають у Покровському районі, їх забрала до себе рідна тітка. У жінки також є дитина, тому ювенальні поліцейські запропонували родині евакуюватися, оскільки на Донеччині зараз небезпечно, а діти вже і так пережили достатньо горя. Зараз соцслужби підшукують для сім’ї житло в більш безпечному регіоні країни.