Підпалили понад 15 автівок військових: в Одесі затримали молодиків

Про це розповіли у поліції Одеси, передають Новини України – НСН.

«Шестеро товаришів працювали кур’єрами. Службові скутери дозволяли їм переміщатись по місту в пошуках транспортних засобів військових. Так, вдень вони доставляли їжу, а вночі палили військові авто. «Роботу» виконавців контролювали спецслужби рф», йдеться у повідомленні.

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Замовлення на підпал авто молодики отримували від фсб рф через один із месенджерів. Працювали як по одному, так і в парах.

«Підшукавши авто, яке могло належати військовим, зловмисники відправляли його фото на погодження «роботодавцю». Після отримання дозволу, вони вночі обливали автівки легкозаймистою речовиною та підпалювали. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео «куратору», що було обов’язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу», розповіли в поліції.

На рахунку хлопців 15 підпалених машин. Нині на їх рахунку 15 підпалених авто. Але у слідства є підстави вважати, що фігуранти причетні ще до кількох аналогічних злочинів.

Грошові надходження значно відрізнялися від запропонованих. Молодикам платили вдвічі менше обіцяного. Окрім того, «роботодавці» вдавалися до шантажу, погрожуючи у разі відмови у співпраці передати всю переписку до поліції.

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Всім молодикам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Хлопцям загрожує до 8 років позбавлення волі.

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