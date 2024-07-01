В Одесі неповнолітня дівчина застрелила військового з автомата його побратима. Поліція розслідує вбивство з необережності.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на dumskaya.net.

17-річна дівчина застрелила 23-річного десантника з автомата Калашнікова.

Повідомляється, що, трагедія сталася, коли дві пари молодиків випивали на орендованій квартирі в «Чудо-місті».

Повідомляється, що постріл стався нібито внаслідок недбалого чи необережного поводження зі зброєю.

В Одесі 17-річна дівчина застрелила військового з автомата його побратима – що відомо

Автомат Калашнікова 24-річний друг загиблого не здав після відрядження, з якого повернувся кілька днів тому.

Крім того, у квартирі була 20-річна дівчина.

Поліція розпочала досудове розслідування за статтею про вбивство з необережності. Винному загрожує до п’яти років за ґратами.

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