В Одесі побилися медики «швидкої» і співробітники ТЦК – що відомо (відео)

В Одесі побилися медики «швидкої» і співробітники ТЦК. Сутички сталися у вівторок 11 червня і потрапили на відео, а потім і у Телеграм-канали.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на власні джерела в ТЦУ і «екстренці», в Одесі стався скандал за участі працівників карети швидкої допомоги та співробітників районного ТЦК та СП, передають Новини України – НСН.

Зазначається, що медиків, які приїхали до ТЦК на виклик, нібито силоміць утримували у центрі комплектування. А потім під вікнами будівлі утворився мітинг на їхню підтримку.

Водій швидкої допомоги в Одесі прийшов оновити дані до РТЦК, після чого його відмовилися відпускати, — ЗМІ. Як зазначається, чоловіку стало зле через поважний вік і йому викликали медиків, яких так само відмовилися відпускати.. Згодом до місця події приєдналися інші бригади екстреної медичної допомоги і влаштували протест. Завдяки цьому усіх випустили, – повідомляють місцеві ЗМІ

Офіційних коментарів з приводу резонансної події наразі немає.

В Одесі побилися медики «швидкої» і співробітники ТЦК: відео

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