В Одесі чоловік кілька разів ударив у груди ножем 53-річного таксиста, який приїхав на виклик.

Про це повідомили в поліції Одеської області, передають “Новини України – НСН”.

В Одесі вбили таксиста за відмову перевозити одразу 5 людей — Нацполіція

Повідомляється, що інцидент стався близько 21:00. Причиною конфлікту стала відмова таксиста перевозити одразу п’ятьох людей, оскільки автомобіль розрахований на чотирьох пасажирів. Чоловік, що викликав водія, обурився та почав силоміць витягати його з машини.

Між ними зав’язалася бійка. У поліції кажуть, що водій таксі спершу дістав із багажника дерев’яну биту та, намагаючись захистити себе, ударив нею 30-річного чоловіка, який на нього нападав. Той своєю чергою дістав ніж та кілька разів ударив водія у груди. Від таких поранень таксист помер до приїзду швидкої допомоги.

Зловмисник намагався втекти, однак цьому завадили військовослужбовці Національної гвардії України, які в цей час патрулювали прилеглу територію, та інші очевидці події. Його затримали.

З місця пригоди слідчі вилучили імовірне знаряддя злочину, інші речові докази, що мають значення у справі, які скерували на експертні дослідження.

Тепер нападнику загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

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