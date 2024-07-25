Увечері 24 липня в Одесі вбили таксиста, бо той відмовився перевозити одразу 5 людей.
В Одесі чоловік кілька разів ударив у груди ножем 53-річного таксиста, який приїхав на виклик.
Про це повідомили в поліції Одеської області, передають “Новини України – НСН”.
В Одесі вбили таксиста за відмову перевозити одразу 5 людей — Нацполіція
Повідомляється, що інцидент стався близько 21:00. Причиною конфлікту стала відмова таксиста перевозити одразу п’ятьох людей, оскільки автомобіль розрахований на чотирьох пасажирів. Чоловік, що викликав водія, обурився та почав силоміць витягати його з машини.
Між ними зав’язалася бійка. У поліції кажуть, що водій таксі спершу дістав із багажника дерев’яну биту та, намагаючись захистити себе, ударив нею 30-річного чоловіка, який на нього нападав. Той своєю чергою дістав ніж та кілька разів ударив водія у груди. Від таких поранень таксист помер до приїзду швидкої допомоги.
Зловмисник намагався втекти, однак цьому завадили військовослужбовці Національної гвардії України, які в цей час патрулювали прилеглу територію, та інші очевидці події. Його затримали.
З місця пригоди слідчі вилучили імовірне знаряддя злочину, інші речові докази, що мають значення у справі, які скерували на експертні дослідження.
Тепер нападнику загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.
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