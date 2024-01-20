У Ромнах голова РВА побив мера Олега Стогнія (відео)

20 січня у Ромнах голова РВА побив мера Олега Стогнія. Цей інцидент стався на біля меморіалу загиблим захисникам на Алеї слави.

Про це йдеться на сайті «Подробиці», передає НСН.

Міський голова Олег Стогній сперечався з рідними загиблих Захисників щодо оформлення меморіалу. Їх розмова проходила на підвищених тонах.

Спочатку голова Роменської РВА Денис Ващенко схопив за Стогнія за руку. Зробив йому зауваження «не кричати на людей», а потім вдарив. Від удару міський голова впав на землю.

У Ромнах голова РВА побив мера Олега Стогнія

Після цього інциденту Денис Ващенко записав відео й розповів про суть конфлікту. За його словами, батьки загиблих військових прийшли на Алею Слави, щоб встановити вазони з квітами. Тому що міська влада їх прохання ігнорує. Цьому процесу начебто перешкоджав міський голова Олег Стогній.

За словами голови Роменської військової адміністрації, мер міста написав на нього заяву до поліції за побиття. Це підтвердив і Олег Стогній у соцмережах.