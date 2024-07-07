Приїхав на лікування з фронту: у Києві спалили автівку військового

Вночі 7 липня у Києві спалили автівку військового. Її власник приїхав у столицю на планову операцію і лікування.

Відео спаленої автівки з’явилося у телеграм-каналі dtp.kiev.ua ВОЙНА. Повідомляють Новини України – НСН.

Автівка була спалена в одному з дворів на Оболоні. На неї була нанесена військовий камуфляж та символіка. Але це не зупинило палія.

Відомо, що на цю автівку кошти збирали волонтери. Тепер їм доведеться, знову це робити.

«Поліція сказала, що він потрапив під “флешмоб” по палінню авто військових, за що русня платить нашим людям гроші. Сьогодні вночі батьку моєї подруги якесь бидло на Оболоні спалило військове авто. Її батько військовий з перших днів війни, побував на різних напрямках. Зараз служить у 3 ОШБ. Нещодавно він приїхав додому для проведення операції», розповіла Анастасія Литвиненко одному з місцевих сайті.

У Києві спалили автівку військового

Нагадаємо, це не перша спалена автівка ЗСУ у Києві. Подібні випадки фіксували у Києві та Дніпрі. Відомо, що для спалювання автівок військових рф залучає підлітків, пропонуючи їм грошову винагороду.

Ще новини України: 1 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини