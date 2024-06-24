У Кривому Розі сталася масштабна ДТП: понад 20 постраждалих

Про це пише «Свої. Кривий Ріг», передає сайт «новини України – НСН».

ДТП сталася на Терміналі. Як пише ЗМІ. маршрутка прямувала зі сторони проспекту Металургів. Тим часом фура рухалася Нікопольським шосе. Фура не надала перевагу у русі громадському транспорту. В цей час світлофори не працювали.

У Кривому Розі сталася ДТП

Від удару, маршрутка перекинулася на бік. Постраждало 22 людини. За попередніми даними 4 з них у тяжкому стані

На місце події працює поліція. Рух ділянкою дороги ускладнений.

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