Ракетний удар по Кривому Рогу 12 червня: багато загиблих і поранених (відео)

Російською армією було здійснено ракетний удар по Кривому Рогу вдень 12 червня. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу. Українців попереджали про загрозу балістики з окупованого Криму. Кількість жертв постійно зростає. Тривають рятувальні роботи.

Ракетний удар по Кривому Рогу: що відомо

Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – написав о 15:51 начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Згодом інформацію про ракетний удар оприлюднив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передають Новини України – НСН

Ракетний удар по Кривому Рогу. Росіяни поцілили у житловий сектор. Попередньо, є постраждалі. Деталі уточнюємо. Повітряна тривога триває. Не залишайте безпечних місць до відбою, – написав він

Згодом удар прокоментував Володимир Зеленський. Він повідомив, що, на жаль, внаслідок атаки багато загиблих і поранених.

Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО. Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби. Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх, – написав президент

Ще пізніше у поліції повідомили, що кількість загиблих зросла до 8 осіб. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих – двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти.

А згодом у прокуратурі повідомили, що кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до 9. Поранено 29 людей, серед них 5 – діти.

У Силах оборони півдня повідомили, внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та житловий багатоквартирний будинок.

Ракетний удар по Кривому Рогу: багато загиблих і поранених: відео

Телеграм-канали публікують відео моменту удару.

А також моторошні кадри з постраждалими.

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