У Дніпрі чоловік обіцяв допомогти покинути Україну за 20 тисяч доларів

У Дніпрі чоловік обіцяв чоловікам, які підлягають мобілізації допомогти покинути Україну за 20 тисяч доларів.

Повідомили на сайті поліції та у прокуратурі, передають Новини України – НСН.

Затриманий чоловік підшукував військовозобов’язаних чоловіків, які мали намір незаконно перетнути держкордон.

«За грошову нагороду у розмірі 20 тис. доларів США він обіцяв внести завідомо неправдиві відомості до електронної системи «Шлях». Також підозрюваний надавав чоловікам вказівки та поради щодо проходження прикордонних пунктів пропуску», розповіли у прокуратурі.

Чоловіка затримали правоохоронці під час передачі 10 тисяч доларів. Йому повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Дніпрі чоловік обіцяв допомогти покинути Україну: фото

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