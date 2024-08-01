У німецькій федеральній землі Гессен українським чоловікам призовного віку не будуть видавати закордонний документ, який замінює закордонний паспорт.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на DW.

Міністерство праці та соціальних справ Гессену надало відповідну відповідь 31 липня на запит депутатської фракції правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини”.

“Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби”, – зазначають у міністерстві.

Відомо, що у Гессені проживає близько 20 тисяч українських чоловіків призовного віку. У міністерстві також додали, що заохочування чоловіків до повернення в Україну та участі у захисті від російської агресії є “зрозумілими інтересами України”.

В одному з регіонів Німеччини українським чоловікам не видаватимуть закордонний документ

Варто додати, що німецькі проїзні документи можуть замінювати закордонні паспорти і видаються іноземцям в особливих випадках. Їх видають особам, які можуть довести, що не можуть отримати паспорт або не мають його. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально.

Як повідомлялося раніше, навесні 2024 року уряд обмежив надання адміністративних послуг за кордоном для чоловіків призовного віку. Це рішення було ухвалено через новий закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня.

На початку червні уряд ухвалив постанову, згідно з якою чоловіки з України віком від 18 до 60 років не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.

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