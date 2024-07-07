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КриміналЧернігів

У Чернігові чоловік з ножем накинувся на людей: є поранений

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Журналіст
У Чернігові чоловік з ножем накинувся на людей

В ніч з 6 на 7 липня у Чернігові чоловік з ножем накинувся на групу людей.Він поранив чоловіка.

Повідомили у патрульній поліції Чернігівської області, передають Новини України – НСН.

Злочин стався на проспекті Перемоги. Опівночі чоловік з ножем накинувся на групу людей. На місце викликали поліцейських.

У Чернігові чоловік з ножем накинувся на людей

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Заявник розповів, що додому поверталася компанія людей. Вони зустріли чоловіка, який почав кидатися з ножем. Одного з чоловіків поранив та втік у невідомому напрямку.

Поліцейські викликали на місці медиків, які госпіталізували пораненого Отримавши прикмети чоловіка з ножем правоохоронці почали його пошуки.

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Вже за кілька хвилин екіпаж роти тактико-оперативного реагування виявив чоловіка, схожого за описом. На його одязі були плями бурого кольору. Під час поверхневої перевірки в кишені шортів громадянина, поліцейські виявили ніж зі слідами рідини, що на кров.

Чоловіка затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

 

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