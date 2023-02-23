Штам «Кракен» зафіксували в 4 областях: що про нього відомо

Новий штам коронавірусу «Кракен» зафіксували в 4 областях України. Перший випадок був зафіксований у Сумській області, передає НСН.

«Завдяки секвенуванню ми підтверджуємо, що варіант Omicron XBB.1.5 циркулює вже на території 4 областей: Сумській, де був перший пацієнт, Закарпатській, Тернопільській та Одеській. Робота лабораторії триває постійно: нам вдалося зробити вже майже тисячу секвенувань», повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Поширення нового штаму коронавірусу «Кракен» було прогнозованим. Адже кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє собою попередню.

Штам «Кракен»: що про нього відомо

«Сам по собі Omicron хоч і переноситься легше, проте має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. Аби захистити себе та своїх близьких, потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення», пояснила керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.

Медики нагадують, що найбільш ефективним методом запобіганню наслідків захворювання є доступна та безоплатна вакцинація. Для того, щоб зробити щеплення, не потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Зробити щеплення проти COVID-19 можна дітям старше 5 років, а також дорослим.

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