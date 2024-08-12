СБУ затримала «підпільного» представника партії Шарія та ще двох прокремлівських агітаторів в Україні

СБУ затримала «підпільного» представника партії Шарія та ще двох прокремлівських агітаторів у трьох областях України.

Повідомили на сайті СБУ, передають Новини України – НСН.

Служба безпеки викрила ще трьох прокремлівських агітаторів, які діяли в різних регіонах України. Вони публічно підтримували збройну агресію РФ та закликали до захоплення на всій території нашої держави.

СБУ затримала «підпільного» представника партії Шарія

У Миколаївській області затримано керівника підпільного осередку партії Шарія. Він намагався налагодити підривну діяльність прокремлівської «філії» у прифронтових районах області. Для цього він залучив п’ятьох місцевих жителів, колишніх представників забороненої партії, та створив власний телеграм-канал. У ньому поширювали фейки російської пропаганди, в яких «відбілювали» військові злочини рашистів та виправдовували захоплення частини території України.

Адміністратор ворожого інтернет-ресурсу закликав ухилитися від мобілізації в Україні та підбурював до провокацій проти співробітників ТЦК. Дії чоловіка кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах військового стану).

У Запоріжжі затримали місцевого жителя – представника російської партії ЛДПР, яка підтримує війну проти України. На власній сторінці в «Однокласниках» він агітував до захоплення обласного центру та підняття прапора РФ на місцевих держустановах.

А у Тернопільській області викрили проросійську пропагандистку з Дніпра, яка приїхала на Тернопільщину і розповсюдила у Телеграм-каналах дописи ексочільника забороненої партії Держава Дмитра Васильця.

Всіх трьох пропагандистів затримали. Зараз їм повідомляється про враження (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Тривають слідчі дії.

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