Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаКримінал

СБУ затримала «підпільного» представника партії Шарія та ще двох прокремлівських агітаторів в Україні

Автор -
Журналіст
СБУ затримала «підпільного» представника партії Шарія

СБУ затримала «підпільного» представника партії Шарія та ще двох прокремлівських агітаторів у трьох областях України.

Повідомили на сайті СБУ, передають Новини України – НСН.

Служба безпеки викрила ще трьох прокремлівських агітаторів, які діяли в різних регіонах України. Вони публічно підтримували збройну агресію РФ та закликали до захоплення на всій території нашої держави.

СБУ затримала «підпільного» представника партії Шарія

photo 2024 08 12 15 00 06 (2)

У Миколаївській області затримано керівника підпільного осередку партії Шарія. Він намагався налагодити підривну діяльність прокремлівської «філії» у прифронтових районах області. Для цього він залучив п’ятьох місцевих жителів, колишніх представників забороненої партії, та створив власний телеграм-канал. У ньому поширювали фейки російської пропаганди, в яких «відбілювали» військові злочини рашистів та виправдовували захоплення частини території України.

photo 2024 08 12 15 00 06

Адміністратор ворожого інтернет-ресурсу закликав ухилитися від мобілізації в Україні та підбурював до провокацій проти співробітників ТЦК. Дії чоловіка кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах військового стану).

У Запоріжжі затримали місцевого жителя – представника російської партії ЛДПР, яка підтримує війну проти України. На власній сторінці в «Однокласниках» він агітував до захоплення обласного центру та підняття прапора РФ на місцевих держустановах.

photo 2024 08 12 15 00 07

А у Тернопільській області викрили проросійську пропагандистку з Дніпра, яка приїхала на Тернопільщину і розповсюдила у Телеграм-каналах дописи ексочільника забороненої партії Держава Дмитра Васильця.

Всіх трьох пропагандистів затримали. Зараз їм повідомляється про враження (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Тривають слідчі дії.

Затриманим загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна

 

Ще новини України: Поліція затримала іноземця у Вінниці, який готував підпали авто ЗСУ за завданням ФСБ

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×