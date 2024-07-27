Кмітливого «плавця» прикордонники помітили під час патрулювання річки Дунай. Віна намагався дістатися Румунії.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на ДПСУ.

Повідомляіється, що чоловік плив під водою, але періодично підіймався на поверхню, щоб дихати.

Держприкордонслужба затримала кмітливого плавця, який намагався дістатися Румунії (фото)

Використовуючи підводний скутер, він намагався швидше подолати водний маршрут та дістатися Румунії.

Однак не склалося, його затримали. Як з’ясувалося, це вже друга спроба порушника незаконно перетнути кордон.

Як ми розповідали раніше, у ТЦК на Одещині чоловік відрубав собі палець руки сокирою. Його госпіталізували.

Інцидент трапився у ТЦК та СП Білгород-Дністровського району.

Повідомляється, що військовозобов’язаний скористався пожежною сокирою. Таким чином військовозобов’язаний хотів уникнути проходження ВЛК.

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