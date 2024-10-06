5 жовтня під час пожежі загинула вся родина на Полтавщині. Займання сталося вночі.

Про це повідомили у поліції, передають Новини України – НСН.

5 жовтня приблизно о 02:00 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Слобідка Миргородського району. Надзвичайники відразу вирушили на місце події. Після ліквідації полум’я надзвичайники виявили тіла чотирьох осіб.

Під час пожежі загинула вся родина на Полтавщині

Як з’ясували правоохоронці, загинула родина – чоловік 1987 року народження, жінка 1993 року народження. Їхні малолітні син та донька 2020 року народження. Тіла цієї родини направили на експертизу.

За цим фактом проходить досудове розслідування за ч 2 ст 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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