В Одесі помер актор і сценарист «Голі та смішні» Євген Хаїт. Його не стало 21 січня.

Сумну новину повідомили рідні актора, передає НСН

«Сьогодні (21 січня, – авт) не стало Жені. Блискавично. Незбагненно. Нескінченно боляче. Усі, хто був хоч трохи знайомий із Женею, знають, що він дуже тонкий, чуйний, турботливий, добрий – до своїх», повідомили рідні.

Помер актор і сценарист «Голі та смішні» Євген Хаїт

Також смерть актора прокоментував гуморист та керівник фракції «Слуга Народу» в Одеській міській раді Олег Філімонов

«Пішов із життя наш друг, письменник-сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми дружили і працювали з 1986 року, Женя Хаїт. Серце зупинилося, хоча його серце ніколи не скаржилося. І запанувала пустота. Пишу і не до кінця розумію, що сталося», написав він

Євген Хаїт був учасником команди КВК Одеського державного університету та художним керівником «Джентльмен-шоу». Він також став сценаристом телешоу «Голі та смішні», яке транслювалося на каналі ICTV.