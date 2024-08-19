З 20 серпня ще в одній громаді Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей. А саме у Покровській громаді.
Про це пише «Суспільне» з посиланням на марафон «Єдині новини». Повідомляють Новини України – НСН.
Як розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, 19 серпня на позачерговому засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з батьками або їх законними представниками з Покровська та громади.
Це рішення ухвалили, тому що, наближається армія рф. До того ж якщо ворог буде наближатися до міста, то збільшать і комендантську годину.
Ще в одній громаді Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей
З 20 липня примусово будуть евакуювати дітей з батьками з наступних населених пунктів:
- Покровськ,
- Родинське,
- Гнатівка,
- Даченське,
- Жовте,
- Зелене,
- Лисівка,
- Новопавлівка,
- Новоукраїнка,
- Пушкіне,
- Ріг,
- Сухий Яр,
- Троянда,
- Чунишине.
Ще новини України: Примусова евакуація дітей у Донецькій області відбудеться у 6 населених пунктах