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Тег:
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Ще в одній громаді Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей

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Журналіст
Ще в одній громаді Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей

З 20 серпня ще в одній громаді Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей.  А саме у Покровській громаді.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на марафон «Єдині новини». Повідомляють Новини України – НСН.

Як розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, 19 серпня на позачерговому засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з батьками або їх законними представниками з Покровська та громади.

Це рішення ухвалили, тому що, наближається армія рф. До того ж якщо ворог буде наближатися до міста, то збільшать і комендантську годину.

Ще в одній громаді Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей

громаді Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей

З 20 липня примусово будуть евакуювати дітей з батьками з наступних населених пунктів:

  • Покровськ,
  • Родинське,
  • Гнатівка,
  • Даченське,
  • Жовте,
  • Зелене,
  • Лисівка,
  • Новопавлівка,
  • Новоукраїнка,
  • Пушкіне,
  • Ріг,
  • Сухий Яр,
  • Троянда,
  • Чунишине.

Ще новини України: Примусова евакуація дітей у Донецькій області відбудеться у 6 населених пунктах

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