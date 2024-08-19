З 20 серпня ще в одній громаді Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей. А саме у Покровській громаді.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на марафон «Єдині новини». Повідомляють Новини України – НСН.

Як розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, 19 серпня на позачерговому засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з батьками або їх законними представниками з Покровська та громади.

Це рішення ухвалили, тому що, наближається армія рф. До того ж якщо ворог буде наближатися до міста, то збільшать і комендантську годину.

Ще в одній громаді Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей

З 20 липня примусово будуть евакуювати дітей з батьками з наступних населених пунктів:

Покровськ,

Родинське,

Гнатівка,

Даченське,

Жовте,

Зелене,

Лисівка,

Новопавлівка,

Новоукраїнка,

Пушкіне,

Ріг,

Сухий Яр,

Троянда,

Чунишине.

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