У двох містах Донецької області посилено комендантську годину. Йдеться про Мирноград та Селидове.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

“Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00”, – написав Філашкін.

У двох містах Донецької області посилено комендантську годину

За його словами, нові правила почнуть діяти від завтра, 19 серпня. Голова Донецької ОВА просить всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.

Відомо, що вчора ввечері окупанти завдали удар КАБом по фронтовому місту Мирноград в Донецькій області. За словами Філашкіна, росіяни поцілили у недобудовану дев’ятиповерхівку. Було відомо про 1 загиблого і 4 поранених.

Ситуація в Донецькій області

За даними Генштабу, наразі в Донецькій області найбільш напружена ситуація по всій лінії фронту. На початку серпня українські десантники стримали 2 штурми росіян на Курахівському напрямку.

Зокрема, військові РФ підійшли за 11 кілометрів до околиць міста Покровськ. У самому Покровську цивільних навіть закликали евакуюватися.

Раніше Філашкін повідомляв, що у Кураховому Донецької області буде продовжено комендантську годину з 17:00 до 09:00.

Ще новини України: Обстріл Мирнограда 17 серпня – є загиблий і поранені