У двох містах Донецької області посилено комендантську годину. Йдеться про Мирноград та Селидове.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
“Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00”, – написав Філашкін.
У двох містах Донецької області посилено комендантську годину
За його словами, нові правила почнуть діяти від завтра, 19 серпня. Голова Донецької ОВА просить всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.
Відомо, що вчора ввечері окупанти завдали удар КАБом по фронтовому місту Мирноград в Донецькій області. За словами Філашкіна, росіяни поцілили у недобудовану дев’ятиповерхівку. Було відомо про 1 загиблого і 4 поранених.
Ситуація в Донецькій області
За даними Генштабу, наразі в Донецькій області найбільш напружена ситуація по всій лінії фронту. На початку серпня українські десантники стримали 2 штурми росіян на Курахівському напрямку.
Зокрема, військові РФ підійшли за 11 кілометрів до околиць міста Покровськ. У самому Покровську цивільних навіть закликали евакуюватися.
Раніше Філашкін повідомляв, що у Кураховому Донецької області буде продовжено комендантську годину з 17:00 до 09:00.
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