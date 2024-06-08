На Нікопольщині ворог атакував чотири громади та поранив рятувальника

8 червня на Нікопольщині ворог атакував чотири громади. А також поранив рятувальника.

Розповів очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає сайт «новини України – НСН».

«За день окупанти здійснили близько десятка атак по Нікопольському району. Били дронами-камікадзе й артилерією по райцентру, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадам», йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару у Покровській сільській громаді постраждав рятувальник. Він прибув на гасіння автомобіля, в який поцілили окупанти. Саме в цей момент ворог повторно атакував теж саме місце. Хлопець у тяжкому стані.

У районі пошкоджено 6 приватних будинків, інфраструктурний обʼєкт, вантажний автомобіль, мікроавтобус і гараж.

Близько десяти атак по Нікополю та району: фото

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