Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаНікополь

На Нікопольщині ворог атакував чотири громади та поранив рятувальника

Автор -
Журналіст
На Нікопольщині ворог атакував чотири громади та поранив рятувальника

8 червня на Нікопольщині ворог атакував чотири громади. А також поранив рятувальника.

Розповів очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає сайт «новини України – НСН».

«За день окупанти здійснили близько десятка атак по Нікопольському району. Били дронами-камікадзе й артилерією по райцентру, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадам», йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару у Покровській сільській громаді постраждав рятувальник. Він прибув на гасіння автомобіля, в який поцілили окупанти. Саме в цей момент ворог повторно атакував теж саме місце. Хлопець у тяжкому стані.

У районі пошкоджено 6 приватних будинків, інфраструктурний обʼєкт, вантажний автомобіль, мікроавтобус і гараж.

Близько десяти атак по Нікополю та району: фото

photo 2024 06 08 17 30 03 (2)

photo 2024 06 08 17 30 03 (3)

photo 2024 06 08 17 30 03

photo 2024 06 08 17 30 04 (2)

photo 2024 06 08 17 30 04 (3)

photo 2024 06 08 17 30 04 (4)

photo 2024 06 08 17 30 04

photo 2024 06 08 17 30 05 (2)

photo 2024 06 08 17 30 05

Ще новини України: Росія почала наступ на Харківщині, прикордонні громади під потужним вогнем – все, що відомо (відео)

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×