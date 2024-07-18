18 липня викрадачу немовляти у Кременчуці обрали запобіжний захід. Він буде під вартою 60 діб.
Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на «Суспільне».
Затриманий ідентифікує себе як трансгендерну жінку. Запобіжний захід йому обирали в Октябрському суді Полтави. Розмір застави склав 60 560 гривень.
Викрадачу немовляти у Кременчуці обрали запобіжний захід
Відомо, що затриманий чоловік проживає в одному з сіл Кременчуцького району. 14 липня він проник до післяпологової палати перинатального центру. Поки медичного персоналу і мами не було, він викрав немовля, яке поклав у пакет. Потім з ним на таксі поїхав додому, де і тримав дитину.
«Я потрапила, бо хотіла знайти головний кабінет, щоб у лікаря запитати, що треба, які документи (щоб всиновити – авт). І там відкрита палата була, і вона оце хвалилась, говорила про цю дитину. І оце коли вона пішла, я побачила, що дитина у такому одязі. І мені так стало її жаль. Це мене й перемкнуло. У мене була така мрія — мати маленьку дитину, доглядати за нею, дати їй все. У мене є доходи, у мене є хлопець, я отримую по 57 тисяч в місяць, у мене нормальні доходи», сказав підсудний у суді.
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