Викрадачу немовляти у Кременчуці обрали запобіжний захід

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на «Суспільне».

Затриманий ідентифікує себе як трансгендерну жінку. Запобіжний захід йому обирали в Октябрському суді Полтави. Розмір застави склав 60 560 гривень.

Відомо, що затриманий чоловік проживає в одному з сіл Кременчуцького району. 14 липня він проник до післяпологової палати перинатального центру. Поки медичного персоналу і мами не було, він викрав немовля, яке поклав у пакет. Потім з ним на таксі поїхав додому, де і тримав дитину.