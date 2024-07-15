У Кременчуку з пологового викрали 4-денне немовля – що відомо

У Кременчуку з пологового викрали 4-денне немовля. Спочатку про подію повідомили у місцевих ЗМІ, згодом з’явилося офіційне підтвердження від поліції.

Журналісти писали, що через викрадення дитини 14 липня на блокпостах Кременчука перевіряли абсолютно всі автомобілі. Через це утворилися затори. Також повідомлялося, що у породіллі це вже п’ята дитина.

Згодом поліція повідомила нові подробиці, передають “Новини України – НСН“.

У Кременчуку з пологового викрали немовля – що кажуть у поліції

Зазначається, що близько 16:40 14 липня до поліції Кременчука надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля. На розшук зниклої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи, причетної до викрадання дитини.

Слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії.

Якщо у вас є будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках зниклої дівчинки, просимо негайно звернутися до Кременчуцького районного управління поліції за номерами: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 або 102.

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